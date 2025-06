Milhares de ativistas marcham a Gaza para romper bloqueio de Israel

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A Marcha Global para Gaza é um movimento cívico, apolítico e independente. Não representamos nenhum partido político, ideologia ou religião. Representamos o povo, em toda a sua diversidade e humanismo”, diz o perfil da organização na internet.

A Marcha Global prevê se reunir no dia 12 de junho no Cairo. Da capital egípcia, os manifestantes viajarão de ônibus até a cidade de Al-Arish, na Península do Sinai. De lá, devem marchar a pé por três dias até Rafah, cidade ao sul de Gaza. Espera-se chegar à fronteira no dia 15 de junho.

Nesta segunda-feira (8), após a prisão dos ativistas da Flotilha da Liberdade por Israel, comboios de ativistas do magreb africano saíram da Argélia e da Tunísia com destino ao Cairo, no Egito. As caravanas do Norte da África, apelidadas de Soumoud, que significa “firmeza” em árabe, esperam ainda reunir manifestantes da Líbia, Marrocos e outros países da região.

São esperados manifestantes das mais diversas partes do mundo, como Canadá, Estados Unidos (EUA), Espanha, Turquia, Alemanha, Grécia, Africa do Sul, Malásia e Brasil.



