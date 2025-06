Megaprojeto petrolífero no Brasil "não é bom para o clima", afirma Macron

"Nosso país adotou uma proibição para esses projetos. Acho que seria bom que ele [Lula] fizesse o mesmo, mas não me cabe dar lições", enfatizou Macron.

"Ajude-me a deter esse projeto. Eu disse isso ao Lula e também queria dizer ao senhor (...) Muita gente vive na costa e seria impactada", disse Raoni no vídeo divulgado pela emissora France 2.

O projeto conta com o aval de Lula, que costuma argumentar em sua defesa que o país precisa de fontes de financiamento para a transição energética.

As reservas potenciais são estimadas em 10 bilhões de barris de petróleo. Em 2023, o Brasil alcançou reservas provadas de 15,9 bilhões de barris.

A Petrobras quer iniciar perfurações exploratórias em uma zona marítima de cerca de 350 mil quilômetros quadrados na Margem Equatorial brasileira, a aproximadamente 500 quilômetros da foz do rio Amazonas.

Ao mesmo tempo, o presidente aspira a que o Brasil lidere a luta contra a mudança climática, especialmente no momento em que o país se prepara para sediar a COP30 do clima em Belém, no Pará, em novembro.

