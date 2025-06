Luto e medo: a extorsão perturba a vida dos peruanos

Motoristas assassinados, comércios e escolas fechados. A extorsão assola Lima e outras cidades do Peru, apesar do envio dos militares às ruas para combater a ameaça do crime organizado. Entre janeiro e abril, a polícia recebeu 9.097 denúncias de extorsão, um aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2024.

Em Lima, capital com 10 milhões de habitantes, parcialmente sob estado de emergência desde março, três vítimas compartilham seu testemunho com a AFP. - "Já não sou mais a mesma" - Gustavo Salazar Yachachin foi assassinado a tiros em 22 de novembro de 2024, em Lima, enquanto dirigia um ônibus de uma empresa de transportes privada onde trabalhava. A empresa tinha sido alvo de uma rede de extorsão por semanas.

Dois assassinos de aluguel em uma moto acabaram com a vida do motorista de 45 anos da empresa El Rápido, um crime que tirou o único filho homem de Cristina Yachachin, do popular distrito de San Juan de Miraflores. "Muitas vezes me pergunto se estou viva ou morta", diz, em lágrimas, esta mulher de 70 anos, durante uma entrevista à AFP. "Minha vida acabou quando recebi a notícia de que meu filho morreu", afirma, enquanto contempla um grande pôster com a foto de seu filho pendurado na sala de sua modesta casa.

A mulher, de estatura média, vestindo uma blusa preta e com o cabelo preso em um coque, comenta que seu filho "sonhava desde criança em ser motorista (...) Era um menino muito correto, muito querido pela família, pelos vizinhos e pelos amigos". "Foi uma notícia tão horrível que, na realidade, até agora já não sou mais a mesma", diz Cristina, que soube do assassinato através de um vizinho. Pelo menos 19 motoristas de empresas de transporte foram assassinados entre setembro passado e maio em todo o país, segundo a Associação Nacional de Integração de Transportadoras (Anitra).

- "Estou morta em vida" - No início do ano, Marlith Bailon começou a receber ameaças contra sua vida. Exigiam cerca de 3 mil dólares (quase 18 mil reais) mensais para que ela pudesse continuar vendendo peças femininas de vestuário em uma loja do conglomerado têxtil de Gamarra, no distrito de La Victoria. "Se você não pagar isso, vamos atentar contra sua vida", diziam as mensagens recebidas em seu celular. Ela se negou, apresentou uma denúncia e fechou sua loja.