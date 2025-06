Juventus confirma Igor Tudor como treinador para a próxima temporada

O croata Igor Tudor, que chegou à Juventus no final de março para substituir o ítalo-brasileiro Thiago Motta, continuará no comando da equipe de Turim na próxima temporada, anunciou nesta terça-feira (10) o novo diretor-geral do clube, Damien Comolli.

"Igor será nosso treinador na Copa do Mundo de Clubes, para a próxima temporada e espero que além", declarou Comolli em sua primeira entrevista coletiva em seu novo cargo na Juve.