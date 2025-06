Jobe Bellingham segue os passos do irmão Jude e assina com o Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação do meio-campista inglês Jobe Bellingham, que estava no Sunderland, cinco anos depois de ter contratado seu irmão mais velho Jude, hoje no Real Madrid.

O Dortmund, que será adversário do Fluminense na estreia da Copa do Mundo de Clubes, no dia 17 de junho, assinou um contrato até 2030 com o jogador de 19 anos, que chega no último dia da janela de transferências aberta antes da competição da Fifa.