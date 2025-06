Israel recebe presidente argentino Javier Milei em sua segunda visita oficial

Esta é a segunda visita do líder argentino a Israel desde que foi eleito em 2023. Sua viagem anterior, em fevereiro de 2024, foi sua primeira visita oficial de Estado fora da Argentina.

"Queremos, como nação, estar firmes ao seu lado enquanto atravessam esses dias sombrios", afirmou Milei ao presidente Isaac Herzog. "Não nos curvaremos diante das críticas fruto da covardia ou da cumplicidade com a barbárie", acrescentou.

De acordo com sua programação, Milei se reunirá na quarta-feira com familiares de cidadãos argentino-israelenses que foram sequestrados por combatentes do Hamas e levados para Gaza em 7 de outubro de 2023.

Ele também deve participar de uma sessão no Parlamento israelense.

