Governo de Netanyahu pode entrar em colapso com embate sobre lei de isenção do serviço militar

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfrenta uma votação para dissolver o parlamento na quarta-feira, enquanto os principais parceiros de sua coalizão ameaçaram derrubar seu governo.

Ainda assim, poucos acham que este será o fim da linha para o primeiro-ministro israelense, que segue no poder após as falhas de segurança em torno do ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.