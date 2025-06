Gareca deixa de ser técnico do Chile após ficar de fora da Copa de 2026

Dirigentes do futebol chileno anunciaram nesta terça-feira (10) que Ricardo Gareca não é mais técnico da seleção do Chile após a derrota por 2 a 0 na visita à Bolívia, resultado que deixou 'La Roja' sem chances de se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

"O processo que iniciamos com muita fé com Ricardo terminou", disse Pablo Milad, presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP).