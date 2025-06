F1 divulga calendário da temporada 2026; Madri é novidade

O Mundial de 2026 da F1 começará pelo segundo ano consecutivo no circuito de Albert Park, em Melbourne, no fim de semana de 6 a 8 de março.

Os organizadores da Fórmula 1 divulgaram nesta terça-feira (10) o calendário da temporada 2026 com 24 corridas, tendo Madri como novidade e a retirada do Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Imola.

A etapa de Madri será realizada de 11 a 13 de setembro e encerrará a turnê europeia da temporada. O novo circuito madrilenho será misto, entre cidade e pista.

Uma curiosidade do novo calendário é que a corrida do tradicional GP de Spa-Francorchamps, na Bélgica, será disputada no mesmo dia da final da Copa do Mundo, em 19 de julho.

O GP do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, está programado para o fim de semana de 6 a 8 de novembro.

A temporada com 24 etapas terminará novamente no GP Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, de 4 a 6 de dezembro.