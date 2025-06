Embaixador dos EUA em Israel diz que americanos não apoiam 'de todo coração' Estado palestino

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, afirmou que os americanos não apoiam mais "de todo o coração" um Estado independente para os palestinos e que, se um fosse formado, poderia ser em qualquer outro lugar da região, em vez da Cisjordânia, em entrevista para a Bloomberg TV, nesta terça-feira.

"Eu só estou dizendo que todas as opções deveriam ser consideradas", disse, ao ressaltar que o Estado da Palestina poderia ser criado, por exemplo, perto da Arábia Saudita. Para Huckabee, os muçulmanos possuem, no total, uma área territorial muito maior do que a dos israelenses e, por isso, Israel pode estar "tão resistente".