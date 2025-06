Condenados à morte por assassinatos são executados nos EUA

Dois condenados à morte foram executados nesta terça-feira (10) no sul dos Estados Unidos, um deles no Alabama, por asfixia com nitrogênio, um método considerado cruel por especialistas da ONU.

Gregory Hunt, 65, morreu às 18h26 locais, em uma prisão estadual do Alabama, ao inalar o gás bombeado em uma máscara facial. Ele foi condenado pelo estupro e assassinato, em 1988, de Karen Lane, 32, com quem se relacionava havia um mês.