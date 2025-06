Colômbia: promotoria acusa adolescente de 15 anos por ataque ao pré-candidato Uribe Turbay

Promotores colombianos acusaram nesta terça-feira um menor de 15 anos pelo ataque ao candidato presidencial Miguel Uribe Turbay em um comício político no fim de semana, o qual deixou o senador em estado crítico no hospital.

O menor, que teria atirado na cabeça do político, rejeitou as acusações de tentativa de homicídio e posse ilegal de armas de fogo, de acordo com a promotoria. Ele foi preso momentos após o ataque, quando fugia.