China se prepara para corrida de mineração submarina

Ainda que a empresa canadense seja a primeira a lançar este novo setor criticado pelos defensores do oceano, para os chineses "trata-se de dominar e manter a competitividade no jogo", diz um observador veterano das negociações da ISA, sob condição de anonimato.

Pequim concluiu recentemente um acordo com as Ilhas Cook, no Pacífico, para a mineração em suas águas territoriais, e ensaiou uma aproximação com as Ilhas Kiribati, na mesma região.

- Atraso -

Por meio de empresas estatais como a China Minmetals, a China Ocean Mineral Resource R&D Association e a Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation, Pequim assinou cinco dos 22 contratos de exploração feitos com a ISA.