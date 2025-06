Bermudas vence Cuba e vai à fase final das Eliminatórias da Concacaf para Copa de 2026

A seleção de Bermudas derrotou Cuba por 2 a 1, nesta terça-feira (10), e se classificou para a fase final das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, em que Panamá, Costa Rica e Honduras já haviam garantido suas vagas antecipadamente. Um empate era suficiente para a seleção cubana avançar para a próxima fase, mas Bermudas venceu a partida disputada no Estádio Antonio Maceo, em Santiago de Cuba, e garantiu o segundo lugar no Grupo A, com sete pontos, atrás de Honduras (9).

Nicarágua, Guatemala, Haiti, Jamaica, Suriname e Curaçao também asseguraram a classificação antecipada para a fase decisiva, que contará com 12 participantes e dará três vagas diretas para a Copa do Mundo e duas para a repescagem. As duas últimas vagas para a fase final serão definidas ainda nesta terça-feira, e os candidatos a garanti-las são El Salvador, Porto Rico, Granada e Trinidad e Tobago. Granada derrotou São Cristóvão e Névis por 3 a 2 fora de casa nesta terça-feira e chegou aos sete pontos no Grupo B, mas a missão de conquistar a vaga na próxima fase parece quase impossível; Ela está mais próxima de Trinidad e Tobago (7). Embora Trinidad e Tobago tenha um jogo difícil fora de casa contra a Costa Rica (já classificada com nove pontos) nesta terça, possui uma confortável vantagem de seis gols de saldo sobre Granada.

Costa-riquenhos e trinitinos se enfrentam no Estádio Nacional, em San José, às 22h (horário de Brasília). - Duelo tenso entre Panamá e Nicarágua - Outra vaga em disputa é do Grupo F, disputada por El Salvador e Porto Rico. A decisão será em duas partidas simultâneas, às 11h (horário de Brasília) de quarta-feira.

El Salvador (7 pontos) vai receber o já classificado Suriname (9 pontos) no Estádio Cuscatlán, enquanto Porto Rico (4 pontos) vai jogar em casa com o já eliminado São Vicente e Granadinas (3 pontos) no Centroamericano de Mayagüez. Outras sete partidas serão disputadas nesta rodada, incluindo o duelo entre Panamá e Nicarágua (21h de Brasília) sem nada em jogo, já que as duas seleções já estão garantidas na fase final. O técnico da Nicarágua, o chileno Marco Antonio Figueroa, afirmou que "os panamenhos e a imprensa panamenha são arrogantes" devido às suas previsões de uma vitória contundente para a seleção panamenha e pediu que tenham "respeito" pelos rivais.

"Acho que a Nicarágua progrediu muito mais que outras seleções em três anos. Hoje, estamos no mesmo nível de muitas outras seleções", disse 'El Fantasma' Figueroa na coletiva de imprensa antes do jogo. A Nicarágua nunca participou de uma Copa do Mundo e nem a Guatemala. Os guatemaltecos visitam a Jamaica em outra partida sem nada em jogo, já que as duas seleções estão garantidas na fase final. Estas Eliminatórias têm sido uma disputa sem precedentes entre seleções da América Central e do Caribe, visto que as mais fortes da Concacaf — México, Estados Unidos e Canadá — já garantiram sua presença na Copa do Mundo por serem organizadores do torneio.