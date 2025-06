Banco Mundial reduz previsão de crescimento global a 2,3% em 2025

Globalmente, isso representa 0,4 ponto percentual (pp) a menos do que o previsto em janeiro, e na América Latina e no Caribe, 0,2 pp a menos, acrescenta a organização financeira em seu relatório sobre as perspectivas econômicas mundiais.

"Se a trajetória não for corrigida, as consequências para os padrões de vida poderão ser profundas", acrescentou.

"Há apenas seis meses, um pouso suave (controle da inflação sem recessão, nota do editor) parecia à vista" para a economia global, mas "agora ela parece estar caminhando para uma nova turbulência", alertou o economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gill, citado em um comunicado.

O motivo: os efeitos dos aumentos de tarifas alfandegárias do presidente americano Donald Trump e da guerra comercial entre Washington e Pequim, que podem levar a uma desaceleração do comércio global.

Além disso, a instituição espera que as altas taxas de juros derrubem a demanda interna no México.

"Isso enfraqueceu as exportações do México" e gerou incerteza em um país que enviou 80% de suas mercadorias exportadas para os Estados Unidos em 2024, "das quais aproximadamente metade não fazia parte do T-MEC", afirma o Banco Mundial.

Nesse caso, deve-se ao menor consumo e ao crescimento muito mais fraco do investimento.

- Controlar a inflação -

Após dois anos de recessão, a previsão de crescimento econômico da Argentina se destaca: 5,5% neste ano (+0,5 pp) e 4,5% no próximo.

O Banco Mundial acredita que a recuperação da Argentina será impulsionada principalmente pelos setores de agricultura, energia e mineração e será apoiada pela "estabilização macroeconômica, pela eliminação dos controles cambiais e por novas reformas favoráveis aos negócios, que devem melhorar a confiança de consumidores e investidores".

Por país, a previsão de crescimento para este ano é de 2,5% na Colômbia, no Chile: 2,1%, no Peru: 2,9%, na Bolívia: 1,2%, na Costa Rica: 3,5%, na República Dominicana: 4%, Equador: 1,9%, El Salvador: 2,2%, Guatemala: 3,5%, Honduras: 2,8%, Nicarágua: 3,4%, Panamá: 3,5%, Paraguai: 3,7% e Uruguai: 2,3%.

Com a inflação prevista para permanecer próxima ao teto das metas do Banco Central em vários países, particularmente no Brasil e na Colômbia, o Banco Mundial vê pouca margem para reduzir as taxas de juros.

Taxas elevadas desestimulam o consumo e o investimento e, portanto, pressionam os preços.

O desafio regional é "manter a inflação relativamente controlada", alerta o Banco Mundial.

As previsões estão expostas a diversos riscos, como uma queda no crescimento nos Estados Unidos, com um possível efeito dominó sobre outras economias, ou na China, um parceiro comercial fundamental para muitos países sul-americanos.

Há também um comprometimento das remessas enviadas por migrantes, principalmente a alguns países da América Central e do Caribe, onde "representam aproximadamente 20% do PIB".

