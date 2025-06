Austrália se classifica para Copa de 2026; Arábia Saudita vai para repescagem

Os australianos, que competem nas Eliminatórias da Confederação Asiática de Futebol (AFC) desde 2006, se juntam às cinco equipes do continentes já classificadas para o Mundial: Japão, Irã, Coreia do Sul, Uzbequistão e Jordânia.

A Austrália selou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (10), ao vencer por 2 a 1 a Arábia Saudita, que vai para a repescagem tentar conseguir uma vaga no torneio.

Os 'Socceroos' também são a 11ª seleção com presença garantida no Mundial do ano que vem, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Abdulrahman Al Aboud abriu o placar para a Arábia Saudita aos 19 minutos, mas Connor Metcalfe (42') e Mitchell Duke (48') viraram para a Austrália, que tinha a vaga praticamente assegurada, já que os sauditas precisavam de uma vitória por pelo menos cinco gols de diferença para ficarem à frente na classificação do grupo.

Será a sétima participação da Austrália na Copa do Mundo, a sexta consecutiva. A primeira foi em 1974.

Os melhores resultados do país foram as oitavas de final em 2006 (derrota por 1 a 0 para a Itália) e em 2022 (derrota por 2 a 1 para a Argentina).