Atacante francês Rayan Cherki assina com o Manchester City até 2030

O talentoso atacante francês Rayan Cherki, de 21 anos, deixou o Lyon e assinou contrato com o Manchester City até 2030, anunciou o clube inglês nesta terça-feira (10).

Habilidoso e driblador, o jovem francês chega aos 'Citizens' para ocupar o lugar do belga Kevin de Bruyne, que deixou o clube depois de uma passagem vitoriosa de dez anos.

"É um sonho para mim. Sinceramente, chegar a um clube como o Manchester City e ter a oportunidade de começar uma nova etapa a minha carreira é algo muito, muito especial", declarou Cherki, citado em comunicado do City.

O jogador estará à disposição do técnico Pep Guardiola já na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que começa no próximo sábado, nos Estados Unidos.

O Manchester City está no Grupo G da competição, junto com Juventus, Al-Ain e Wydad Casablanca, seu adversário na estreia, no dia 18 de junho.