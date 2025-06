Apoiadores de Kirchner se reúnem para aguardar decisão da Suprema Corte argentina

Centenas de apoiadores da ex-presidente argentina Cristina Kirchner se reuniram nesta terça-feira (10) em Buenos Aires para apoiar a líder peronista, em meio a rumores de que a Suprema Corte está prestes a tomar uma decisão que pode levá-la à uma sentença de seis anos de prisão.

A ex-mandatária de centro-esquerda (2007-2015) e principal opositora do governo ultraliberal de Javier Milei chegou na tarde desta terça à sede do Partido Judicialista, do qual é presidente, para definir estratégias juntamente à sua equipe diante de uma possível decisão do mais alto tribunal de justiça.