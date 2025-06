Adolescente suspeito de balear presidenciável na Colômbia se diz inocente

O adolescente de 15 anos, suspeito de balear um pré-candidato à Presidência da Colômbia, se declarou inocente, nesta terça-feira (10), do crime de tentativa de homicídio, do qual é acusado, informou uma fonte da Procuradoria à AFP. Também denunciado por porte e fabricação de armas, o menor foi apreendido no sábado depois de supostamente ferir com três tiros o senador de direita Miguel Uribe durante uma reunião com dezenas de pessoas em um parque de Bogotá.

O líder do partido Centro Democrático, opositor do governo do esquerdista Gustavo Petro, está em uma unidade de terapia intensiva e sua condição é estável, mas crítica, segundo o último boletim médico. Em frente à clínica, a esposa do senador, María Claudia Tarazona, disse a jornalistas que seu marido "segue lutando por sua vida". Ainda são desconhecidas as razões e os autores intelectuais do atentado. O suposto atirador tentou fugir, mas guarda-costas de Uribe o balearam em uma perna e o detiveram. Em um vídeo desse momento, ele se diz disposto a colaborar com as autoridades. O menor foi operado e segue hospitalizado sob custódia policial, informou a Procuradoria.

Se for considerado culpado, ele pode passar oito anos em privação de liberdade, embora não em um presídio comum por ser menor de idade, assinalou a procuradora-geral, Luz Adriana Camargo. O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, assegurou que o adolescente recebeu dinheiro em troca de atirar em Uribe, mas não informou o montante. A diretora do organismo estatal de proteção de menores (IBCF), Astrid Cáceres, informou que o adolescente mora com uma tia, pois o pai está fora do país. Segundo a mídia local, a mãe morreu.

Por volta da meia-noite de segunda-feira, Petro informou pelo X que o menor participou de um programa social de seu governo para jovens vulneráveis, no qual "demonstrou uma personalidade completamente conflituosa". Tinha dificuldades em "estabelecer vínculos intersociais", afirmou o presidente. - Máfia "internacional" -

Petro apontou a "máfia internacional" como possível responsável pelo ataque ao senador da oposição. Há "indícios muito fortes que chegaram a dirigentes muito altos da oposição" e da situação, afirmou o presidente. O presidente pediu o reforço da segurança de altos dirigentes da direita, como o ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder do Centro Democrático.