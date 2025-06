Ação da Guarda Nacional em Los Angeles custará ao menos US$ 134 milhões e durará 60 dias

O secretário de Defesa dos Estado Unidos, Pete Hegseth, afirmou, sobre o envio de oficiais da Guarda Nacional à Los Angeles, determinado pelo governo Trump, que "deixamos muito claro que serão 60 dias porque queremos que aqueles manifestantes violentos, saqueadores e marginais que estão atacando nossos policiais saibam que não vamos a lugar nenhum". A declaração foi feita a membros do subcomitê de defesa da Comissão de Apropriações da Câmara dos Deputados dos EUA nesta terça-feira.

"A estimativa atual de custo para o desdobramento em Los Angeles é de US$ 134 milhões, valor que se refere, em sua maior parte, a transporte, alojamento e alimentação", disse Bryn Woollacott MacDonnell, assistente especial do secretário de Defesa que atualmente responde como principal autoridade financeira do Pentágono.