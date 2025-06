Vasco anuncia rescisão de contrato com Dimitri Payet

O Vasco anunciou nesta segunda-feira (9) que, "de forma amigável", chegou a um acordo para rescindir antecipadamente o contrato do meia-atacante francês Dimitri Payet.

O fim da passagem do jogador pelo Vasco foi marcado por uma polêmica fora das quatro linhas.

No total, foram 77 jogos, oito gols marcados e 16 assistências com a camisa cruzmaltina, mas o francês não conquistou nenhum título durante sua passagem pelo Brasil.

No final de março, uma advogada apresentou queixa no Rio de Janeiro por "violência física e psicológica" contra Payet, com quem ela afirma ter tido um relacionamento amoroso.

Segundo a imprensa, com base no boletim de ocorrência, o francês admitiu o caso extraconjugal, mas negou a violência.

