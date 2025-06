Trump adverte Musk a não apoiar democratas após rompimento

Presidente dos EUA sinalizou que não pretende se reconciliar com ex-aliado e advertiu Musk sobre a possibilidade de "sérias consequências” se empresário fizer doações para rivais democratas.O presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, indicou no sábado (07/06) que não pretende se reconciliar com Elon Musk e advertiu que o empresário e ex-aliado pode enfrentar "sérias consequências" se tentar apoiar políticos do rival partido Democrata nas próximas eleições. Questionado numa entrevista à rede NBC se considerava que a sua relação com empresário tinha terminado, Trump respondeu: "Presumo que sim". "Estou demasiado ocupado fazendo outras coisas", acrescentou o presidente americano, salientando que não tem "qualquer intenção de falar" com Musk. Nesta semana, os dois antigos aliados romperam de maneira estrondosa em público, trocando insultos e ameaças nas redes sociais. Na mesma entrevista, Trump ainda fez uma advertência a Musk, perante os rumores de que o empresário pode vir a apoiar candidatos democratas nas eleições parlamentares de 2026. "Se o fizer, terá de arcar com as consequências", disse Trump na mesma entrevista, sem elaborar que consequências seriam essas. Na sexta-feira, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, também considerou que Musk estava cometendo um "grande erro" ao atacar Trump, mas tentou minimizar a situação, afirmando considerar que o empresário é "um tipo emotivo". "Espero que, eventualmente, Elon volte ao grupo. Talvez isso não seja possível agora, porque ele é tão radical", afirmou Vance. Desde o bate-boca virtual de quinta-feira, Musk tem evitado lançar novas críticas contra Trump. No sábado, ele também apagou da sua conta na rede X a publicação mais incendiária da briga de quinta-feira, que associava Trump ao pedófilo Jeffrey Epstein. "Está na hora de lançar a grande bomba: (Trump) está nos arquivos de Epstein", havia publicado o empresário na quinta-feira no X. Musk ainda republicou um vídeo de 1992 no qual Donald Trump e Jeffrey Epstein apareciam juntos numa festa. Estas publicações já não estavam visíveis na sua conta na manhã de sábado. Briga pública A tensão entre Elon Musk e o presidente Donald Trump escalou nesta semana numa briga pública repleta de insultos e ameaças, escancarando a implosão da aliança política entre o bilionário e o republicano. Musk chegou a endossar nas redes uma mensagem que pedia o impeachment de Trump. Trump, por sua vez, disse que Musk "enlouqueceu" e ameaçou cancelar contratos das empresas do empresário com o governo americano. O terreno para a briga vinha sendo preparado nos últimos dias. Após deixar seu cargo no governo americano na semana passada, o proprietário da Tesla e da SpaceX passou a fazer críticas públicas ao projeto de lei de Orçamento de Trump que prevê cortes de impostos e aumento de gastos batizado pelo presidente como Big Beautiful Bill ("Projeto de lei grande e lindo"). Musk criticou veementemente a iniciativa, dizendo que aumentaria demasiadamente a dívida americana, de 36,2 trilhões de dólares (R$ 202 trilhões). O conjunto de medidas, também alvo de críticas pela oposição democrata e até por alguns parlamentares republicanos, é a principal prioridade legislativa do presidente. Trump evitou se manifestar por alguns dias, mas acabou rebatendo mais tarde na mesma medida as acusações de Musk, selando o rompimento. jps (DW, ots)