Spalleti se despede da Itália com vitória; Croácia goleia e De Bruyne salva Bélgica

Três dias depois da derrota para a Noruega, que levou à demissão do técnico Luciano Spalletti, a Itália venceu a Moldávia por 2 a 0 nesta segunda-feira (9), em rodada das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 que também teve vitórias de Croácia e Bélgica.

No outro jogo da chave, a Noruega venceu a Estônia por 1 a 0 e se manteve na liderança com 100% de aproveitamento em quatro jogos.

A 'Azzurra', pressionada por não ter se classificado para as Copas de 2018 e 2022, somou seus primeiros três pontos em dois jogos e ocupa provisoriamente a quarta posição no Grupo I.

Com 30 minutos de bola rolando, os 'Diabos Vermelhos' já venciam por 3 a 0 no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, o que parecia o início de uma goleada.

Com a sombra da demissão de Spalletti, quem não dormirá tranquilo é o técnico da Bélgica, o francês Rudi Garcia, mesmo com a vitória por 4 a 2 sobre País de Gales.

No entanto, os galeses reagiram e empataram o duelo no segundo tempo, deixando a seleção belga em situação delicada depois do empate na última sexta-feira com a Macedônia do Norte (1 a 1).

Até que o meia Kevin de Bruyne salvou a equipe marcando o gol da vitória na reta final depois de receber um cruzamento de Youri Tielemans.

No cargo desde janeiro, Rudi Garcia não teve um bom início à frente da Bélgica, depois da estreia com derrota por 3 a 1 no playoff de rebaixamento da Liga das Nações da Uefa.