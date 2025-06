Sheibaum diz que 'tudo parece indicar' que policiais mexicanos realizaram operação na Guatemala

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou, nesta segunda-feira (9), que "tudo parece indicar" que osa policiais locais entraram em território guatemalteco no dia 8 de junho durante uma operação, como a imprensa local havia informado anteriormente.

O governo do estado mexicano de Chiapas (sul) informou no domingo que policiais desse distrito mataram quatro supostos criminosos no município de Frontera Comalapa, limítrofe com a Guatemala, depois de uma perseguição contra um grupo de civis armados.