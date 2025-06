Presidente mexicana deve se reunir com Trump na cúpula do G7

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou nesta segunda-feira (9) que participará como convidada da próxima cúpula do G7 no Canadá, onde prevê um encontro cara a cara "muito provável" com seu homólogo americano, Donald Trump.

O presidente dos EUA ameaça impor tarifas ao México e ao Canadá, seus vizinhos e parceiros comerciais no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), que ele acusa de não fazer o suficiente para combater o tráfico de drogas e a imigração irregular.