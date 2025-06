Petróleo sobe diante de incerteza sobre acordo Irã-EUA

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (9), em um contexto no qual as negociações sobre o programa nuclear do Irã estão estagnadas e os operadores observam atentamente a nova rodada de conversas entre China e Estados Unidos. O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, subiu 0,86%, alcançando 67,04 dólares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em julho, avançou 1,10%, chegando a 65,29 dólares. "As coisas não estão indo muito bem para os iranianos", comentou à AFP o analista Robert Yawger, da Mizuho USA. O Irã anunciou nesta segunda-feira que apresentará em breve sua proposta aos Estados Unidos para um acordo sobre seu programa nuclear, após ter criticado a oferta de Washington. As negociações estão bloqueadas principalmente porque os Estados Unidos exigem que o Irã renuncie totalmente ao enriquecimento de urânio, mas Teerã considera essa exigência inegociável, argumentando que ela contraria o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), do qual é signatário.

"É evidente que será exercida pressão sobre o Irã para que aceite uma solução diplomática", destacou Yawger. Teerã está entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo. Caso chegue a um acordo com Washington, suas exportações de petróleo seriam facilitadas, mas a estratégia de "pressão máxima" promovida pelo presidente americano, Donald Trump, poderia ser intensificada sobre o setor, caso os dois países paralisem as conversas.

Também há temores quanto à possibilidade de que Israel ataque as instalações nucleares iranianas, o que, segundo Yawger, também impulsionaria uma alta dos preços. Entretanto, "o otimismo paira sobre o mercado com as negociações comerciais entre Estados Unidos e China", explicou em nota Phil Flynn, do Price Futures Group. Um mês após seu encontro em Genebra, Estados Unidos e China iniciaram nesta segunda-feira, em Londres, uma nova série de negociações no mais absoluto sigilo, com a esperança de superar suas divergências e prolongar sua frágil trégua comercial.