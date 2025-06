Neymar deseja renovar com Santos, afirma seu pai

O contrato do jogador de 33 anos com o Santos vence em 30 de junho e seu futuro é uma incógnita quando as lesões o impediram de brilhar como esperava com o time no qual foi formado.

Neymar pretende renovar seu contrato com o Santos, disse nesta segunda-feira (9) seu pai e empresário, que garantiu estar "tentando fazer de tudo" para chegar a um acordo com a diretoria do Peixe.

"Queremos fazer com que nosso Menino da Vila fique aqui por mais tempo. Estou tentando fazer de tudo", comentou à imprensa Neymar da Silva Santos, pai do ex-jogador de Barcelona e Paris Saint-Germain, durante um evento do clube da cidade de Santos.

Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, "me dá muito trabalho, olha essa mão no bolso, ele não tira", brincou Neymar pai.

Há poucos dias, em 29 de maio, o pai do astro colocou em dúvida a continuidade do atacante no time paulista. "Não resolvemos nada, porque o contrato do Neymar termina e não foi discutida ainda a renovação, porque a renovação depende de vários fatores", disse à época.

Ídolo do Santos, clube com o qual conquistou a Copa Libertadores de 2011 antes de sua chegada ao Barcelona, Neymar retornou à equipe depois que uma grave lesão no joelho esquerdo arruinasse sua etapa com o Al-Hilal da Arábia Saudita.