Los Angeles tem mais um dia de confrontos após mobilização da Guarda Nacional

Este foi o terceiro dia de confrontos e distúrbios devido às operações de agentes de imigração que resultaram em dezenas de detenções desde sexta-feira. Segundo as autoridades, as pessoas afetadas são imigrantes sem documentos e membros de gangues.

Manifestantes incendiaram veículos e enfrentaram as autoridades em Los Angeles no domingo, em protestos contra as operações que procuram imigrantes sem documentos, enquanto soldados da Guarda Nacional foram mobilizados nas ruas da segunda maior cidade dos Estados Unidos.

As operações a plena luz do dia em Los Angeles, uma cidade com grande população latina, geraram uma forte reação dos moradores.

Pelo menos três veículos autônomos da empresa Waymo foram incendiados no domingo e outros dois foram vandalizados enquanto manifestantes protestavam no centro da cidade.

Trump assinou uma ordem para enviar 2.000 membros da Guarda Nacional a Los Angeles, informou a Casa Branca no sábado.

É a primeira vez desde 1965 que um presidente mobiliza essa força sem o pedido de um governador, uma decisão muito criticada pelos democratas, incluindo a ex-vice-presidente Kamala Harris, que a qualificou como "uma escalada perigosa para provocar o caos".

- Democratas x Republicanos -

Congressistas republicanos defenderam a medida de Trump.

"Não me preocupa em absoluto", declarou o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, no programa "This Week", do canal ABC, ao ser questionado sobre o assunto.

Ele acrescentou que Newsom "demonstrou incapacidade ou falta de vontade, o que motivou a intervenção do presidente".

Também apoiou a possibilidade de recorrer aos fuzileiros navais do serviço ativo, além da Guarda Nacional, uma eventualidade mencionada no sábado pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth

Os governadores democratas criticaram no domingo a mobilização militar. "A ação do presidente Trump (...) é um alarmante abuso de poder", afirmaram em um comunicado conjunto. "É importante que respeitemos a autoridade executiva dos governadores de nosso país para administrar sua Guarda Nacional".

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou que "os mexicanos que vivem nos Estados Unidos são homens e mulheres de bem (...) Não são criminosos!". Sheinbaum confirmou que 35 mexicanos foram detidos nas operações em Los Angeles.

- "Inaceitável" -

As operações do ICE em outras cidades americanas geraram protestos nos últimos meses, mas os distúrbios em Los Angeles são os maiores até agora contra as políticas do governo Trump.

A Guarda Nacional está "especificamente treinada para esse tipo de situação com multidões", declarou a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, no programa "Face the Nation" da CBS.

Fernando Delgado, um morador de 24 anos de Los Angeles, disse que as operações são "injustas" e que os detidos são "seres humanos como qualquer outro".

"Somos hispânicos, ajudamos a comunidade, ajudamos fazendo o trabalho que as pessoas não querem fazer", declarou à AFP.

Os confrontos demonstraram "o autoritarismo de Trump em tempo real", escreveu no X neste domingo o senador de Vermont Bernie Sanders.

"Realizar operações ilegais em massa. Provocar uma contrarresposta. Declarar estado de emergência. Convocar tropas: inaceitável", afirmou.

bur-st/md/dg/mr/cjc/atm/mas/fp