Governo britânico reverte sua eliminação do auxílio de calefação para aposentados

O governo britânico anunciou, nesta segunda-feira (9), que reverterá a eliminação do auxílio de calefação para aposentados, medida anunciada meses atrás como parte de um plano de corte orçamentário amplamente criticado, inclusive dentro do próprio Partido Trabalhista.

A decisão representa uma mudança política significativa do primeiro-ministro Keir Starmer, que havia justificado a eliminação do auxílio para restabelecer as finanças públicas.