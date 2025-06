Faixa de Gaza: ativistas em barco de ajuda humanitária dizem ter sido interceptados por Israel

Ativistas a bordo de um barco de ajuda humanitária à Faixa de Gaza anunciaram que foram interceptados pelo governo israelense na noite deste domingo, 9. O anúncio foi feito por meio de vídeos pré-gravados, liberados por familiares e apoiadores assim que o grupo perdeu contato durante a travessia. Nas gravações, os ativistas pedem apoio urgente de seus respectivos governos diante da possibilidade de prisão e deportação.

No vídeo de Thiago Ávila, único representante brasileiro na embarcação, o ativista afirma que, caso estivesse sob custódia, esperava que o governo do Brasil atuasse para libertá-lo e rompesse relações com Israel.