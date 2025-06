EUA reforça sanções contra filhos de 'El Chapo' por tráfico de fentanil

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (9), mais sanções contra "Los Chapitos", uma facção do cartel de Sinaloa dirigida pelos filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por tráfico de fentanil, e aumentaram a recompensa por cada um dos filhos foragidos do narcotraficante mexicano.

Ovidio e Joaquín estão detidos nos Estados Unidos, mas Iván e Alfredo "seguem foragidos no México", afirma o Departamento do Tesouro em um comunicado.

Washington também acusa o Cartel de Sinaloa do assassinato do ex-fuzileiro naval americano Nicholas Quets em Sonora, em 2024, no noroeste do México.

Além disso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) impôs sanções financeiras a uma rede regional dos "Chapitos" com sede em Mazatlán (noroeste) "que se dedica ao tráfico de drogas, à extorsão, ao sequestro e à lavagem de dinheiro", acrescenta o comunicado.

Essa célula é liderada supostamente por Víctor Manuel Barraza Pablos e conta com financiamento do "empresário mexicano José Raúl Núñez Ríos", cuja esposa Sheila Paola Urías Vázquez, uma maquiadora, "também está envolvida na rede criminosa", acusa o governo dos Estados Unidos.