Carros autônomos são incendiados por manifestantes em Los Angeles em razão das câmeras

Os protestos, que começaram no fim de semana em uma aparente resposta às ações de imigração, resultaram em prisões e danos materiais. O governo Trump convocou a Guarda Nacional contra a vontade do governador da Califórnia, Gavin Newsom.

Carros autônomos estão no foco dos manifestantes em Los Angeles não por causa da potencial perda de empregos para taxistas, mas por causa de suas câmeras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Alguns carros autônomos da Waymo estavam no meio do fogo cruzado. Vários foram queimados ou danificados.

"Estamos em contato com as autoridades", disse a Waymo em um comunicado por e-mail. Cinco veículos da Waymo foram vandalizados no fim de semana, mas a empresa não acredita que os manifestantes os tenham atacado intencionalmente.

A Waymo interrompeu o serviço para o centro de Los Angeles. Outras áreas da região ainda podem solicitar um táxi autônomo da Waymo.

A insegurança no emprego, no entanto, não parece ser o problema em Los Angeles. O problema é que as câmeras dos carros estão constantemente gravando, criando um acervo de informações que a polícia pode usar.