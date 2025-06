Ataque maciço de drones russos atinge Kiev e cidade portuária de Odessa

As cidades ucranianas de Kiev e Odessa enfrentaram na madrugada desta terça-feira (10, data local) ataques "maciços" com drones russos, que atingiram uma maternidade, anunciaram as autoridades locais.

"Permaneçam nos abrigos! Continua o ataque maciço contra a capital", advertiu no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, em uma mensagem à população.