Ancelotti confirma Raphinha como titular contra o Paraguai

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, expressou nesta segunda-feira (9) sua confiança no atacante Raphinha, ao confirmá-lo como titular no jogo contra o Paraguai pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. "Raphinha volta. É uma boa notícia para nós, porque ele mostrou na última temporada ser um dos melhores jogadores do momento no futebol. Vai nos ajudar muito", disse Ancelotti em entrevista coletiva em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atacante do Barcelona cumpriu suspensão no empate em 0 a 0 contra o Equador, na última quinta-feira, em Guayaquil, que marcou a estreia do italiano à frente da Seleção. O Brasil garante vaga no próximo Mundial se vencer o Paraguai nesta terça-feira, na Neo Química Arena, e se a Venezuela for derrotada pelo Uruguai em Montevidéu. "A pressão está em todos os lugares do futebol, porque o futebol é paixão e paixão é pressão, ainda mais no Brasil (...). O primeiro jogo foi muito bom em alguns aspectos, mas em outros precisamos melhorar", apontou o treinador. Ancelotti, que completará 66 anos no dia do jogo, comentou que a vitória seria "o melhor presente possível" para seu aniversário.