Trump ameaça com 'consequências sérias' caso Musk apoie democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seguiu com sua escalada retórica neste sábado, 7, apesar de sinais de apaziguamento de seu ex-aliado Elon Musk. O republicano ameaçou com "consequências sérias" caso o bilionário financie candidatos democratas para concorrer contra republicanos que votaram a favor do projeto de lei que foi o estopim para a briga.

Em entrevista por telefone à NBC News, Trump disse que não tinha planos de falar com Musk, chamando o bilionário da tecnologia de "desrespeitoso" com o gabinete do presidente. Quando questionado se tinha algum desejo de restaurar seu relacionamento com Musk, Trump respondeu: "Não."