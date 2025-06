Socorristas de Gaza reportam 36 mortos em ataques israelenses

Israel intensificou em meados de maio a ofensiva em Gaza, com o objetivo declarado de libertar os reféns sequestrados durante o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, tomar o controle de todo o território e "aniquilar" o movimento islamista palestino que governa a Faixa desde 2007.

Tragédias similares foram registradas recentemente perto do centro de ajuda administrado pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, sigla em inglês), uma organização com financiamento obscuro apoiada por Estados Unidos e Israel.

Procurado pela AFP, o Exército israelense afirmou que os soldados "pediram aos suspeitos que se afastassem, mas como continuaram avançando, colocando as tropas em perigo, os soldados responderam com tios de advertência".

Um morador de Gaza que presenciou a cena, Samir Abu Hadid, disse à AFP que "milhares de pessoas estavam reunidas perto da rotatória e, quando algumas tentavam avançar para o centro de ajuda, as forças de ocupação israelenses abriram fogo a partir de veículos blindados estacionados perto do centro, atirando para o alto e depois contra civis".

O movimento islamita divulgou em comunicado uma foto do refém israelense Matan Zangauker em que ele aparenta estar com a saúde frágil, acompanhada da mensagem "Não voltará vivo", escrita em inglês e hebraico.

A ONU e organizações humanitárias questionam os métodos e a neutralidade da GHF e se recusam a trabalhar com ela. A GHF afirmou que foi forçada a suspender a distribuição de ajuda hoje, devido a "ameaças diretas" do Hamas contra seus funcionários, mas ressaltou que não vai se deixar intimidar e que retomará suas atividades em breve.

Horas mais tarde, o Exército anunciou que matou em uma operação em Gaza Assaad Abu Sharia, que participou do "ataque ao kibutz Nir Oz, onde foi um dos principais instigadores do massacre, e que esteve envolvido diretamente no sequestro e assassinato de Shiri, Ariel e Kfir Bibas".

O porta-voz da Defesa Civil relatou bombardeios por toda a Faixa de Gaza, com um balanço de 36 mortos no dia.

A família Bibas se tornou um símbolo da tragédia dos reféns em Israel. Segundo o Exército, Sharia também participou do assassinato do refém tailandês devolvido hoje a Israel.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta sobre o "colapso do sistema de saúde na Faixa de Gaza" e afirmou que "não há hospitais em funcionamento no norte" do território.

Também no norte, o Exército israelense emitiu uma ordem de evacuação em dois bairros, antes de "atacar cada área utilizada para lançar foguetes" contra Israel.

O ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, provocou as mortes de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 55 permanecem em cativeiro em Gaza, das quais pelo menos 31 morreram, segundo as autoridades israelenses.

Mais de 54.700 palestinos, a maioria civis, morreram na operação militar israelense, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

bur-bfi/ila/zm/jvb/fp-lb