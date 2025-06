Rússia e Ucrânia atrasam troca de prisioneiros

Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente no sábado, 7, de atrasar a troca de prisioneiros prevista para este fim de semana, único resultado concreto das negociações entre para encerrar mais de três anos de guerra. O impasse ocorre quase uma semana depois de Kiev envergonhar o Kremlin com um surpreendente ataque de drones a campos de aviação militares no interior da Rússia.

Em resposta, Moscou atacou fortemente Kiev na sexta-feira e seguiu com mais retaliações no sábado, matando ao menos quatro pessoas em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana.