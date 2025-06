Presidente do México pede ao EUA que não trate imigrantes como criminosos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Claudia enfatizou que a mão de obra imigrante também "sustenta a economia dos Estados Unidos", e pediu que essa questão seja abordada por meio do diálogo, para uma "reforma migratória integral" nos Estados Unidos. "Não concordamos com essa forma de lidar com o fenômeno da imigração, não é com operações nem com violência", disse, pedindo respeito aos direitos humanos dos imigrantes.

Claudia detalhou que a rede consular está em contato com os 35 mexicanos detidos e suas famílias, para orientá-los sobre seus direitos adquiridos após viverem por anos no país vizinho.

Diante do número crescente de migrantes sem documentos que cruzam o México e da tensão que esse fenômeno causou com os Estados Unidos, os governos esquerdistas de Andrés Manuel López Obrador e Claudia Sheinbaum também multiplicaram as operações nos últimos anos para deter migrantes e deportá-los.

