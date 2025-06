Neymar é 'indispenssável' na Seleção, diz Casemiro

"Cabe ao Neymar voltar a estar bem fisicamente, voltar a estar feliz e, sem dúvida, o Neymar é mais que necessário, não só na seleção brasileira, em qualquer clube do mundo, o Neymar é indispensável" disse o jogador do Manchester United em entrevista coletiva.

Após o empate em 0 a 0 contra o Equador há três dias, na estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti, o Brasil se prepara para enfrentar o Paraguai na próxima terça-feira, em São Paulo, com a possibilidade de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026 se vencer e contar com uma combinação de resultados.

"A gente sabe que o Neymar precisa estar bem fisicamente, porque estando bem fisicamente, ele é o melhor disparado", reiterou Casimiro.

"É um jogador fora da curva, um jogador que, para mim, é top 3 do meu ciclo de futebol, que é Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi", continuou o experiente volante de 33 anos.

Quando anunciou os 25 convocados para os jogos de junho das Eliminatórias Sul-Americanas, Ancelotti explicou que queria "jogadores que estão bem", mas disse que, "obviamente", conta com Neymar para o futuro, especialmente na Copa do Mundo.