Lula cancela participação em jantar de gala em Nice neste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a presença em um jantar de gala neste domingo (8) em Nice, na França. O evento havia sido confirmado pelo governo na sexta-feira, 6, mas não apareceu na agenda oficial do presidente. Uma fonte do governo ouvida pelo jornal Folha de S.Paulo atribuiu as mudanças ao possível cansaço pela agenda cheia na visita do líder brasileiro à França, que começou na quarta-feira, dia 4.