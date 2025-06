Líderes mundiais se reúnem na França para abordar as ameaças sobre os oceanos

Líderes mundiais se reúnem esta semana na França para uma conferência internacional que abordará as crises enfrentadas pelos oceanos devido à pesca excessiva, às mudanças climáticas e à poluição.

A ONU afirma que os oceanos estão em uma situação de "emergência" e os líderes políticos reunidos na cidade de Nice devem tentar reverter a situação, no momento em que as nações ainda debatem sobre qual política adotar a respeito da mineração em águas profundas, do lixo plástico ou da pesca excessiva.

Copatrocinada por França e Costa Rica, a conferência espera receber quase 50 chefes de Estado e de Governo, incluindo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo argentino Javier Milei.

O presidente francês, Emmanuel Macron, deve navegar até Nice procedente de Mônaco, onde participará de um evento que pretende arrecadar recursos privados para a conservação dos oceanos.

Outras embarcações se unirão a ele no Mediterrâneo em um desfile marítimo. Durante a noite, Macron oferecerá aos líderes um jantar à base de peixes do Mediterrâneo, antes da cerimônia de abertura oficial da cúpula na segunda-feira.