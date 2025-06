Israel acusa porta-voz da Defesa Civil de Gaza de vínculos com o Hamas

Com o acesso restrito e as condições caóticas no território, é quase impossível verificar de forma independente os números de vítimas ou as circunstâncias das mortes relatadas pela agência.

A acusação do Exército foi anunciada no momento em que enfrenta críticas da Defesa Civil, que alega que as forças israelenses mataram civis recentemente perto de centros de distribuição de alimentos.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que causou as mortes de 1.218 pessoas no lado israelense, segundo uma contagem baseada em dados oficiais.