Colômbia: Petro repudia atentado contra senador opositor e pré-candidato à presidência

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, repudiou na noite de sábado, 7, o atentado em Bogotá contra Miguel Uribe Turbay, senador e pré-candidato à presidência do país pelo partido conservador Centro Democrático.

Em postagem nas redes sociais, o líder do executivo fez referência aos ciclos de violência que persistem no país e expressou solidariedade à família do senador.