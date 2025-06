Colômbia: Miguel Uribe segue em estado grave e Gustavo Petro cobra apuração do atentado

Após encontro com o prefeito da capital, Carlos Galán, e a cúpula militar, Petro afirmou que a prioridade é identificar todos os envolvidos no atentado, incluindo mandantes. O governo também vai apurar possíveis falhas na segurança do parlamentar. Devido à gravidade do caso, Petro cancelou uma viagem à França.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comandou neste domingo (8) uma reunião do Conselho de Paz e Segurança para discutir o ataque ao senador Miguel Uribe Turbay, baleado no sábado (7) durante um evento político em Bogotá. O senador, que é pré-candidato à presidência pelo partido de direita Centro Democrático, segue internado em estado grave na Clínica Fundación Santa Fe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Procuradoria informou que Uribe foi atingido por dois tiros. Um adolescente de 15 anos foi detido no local com uma arma. Ele também foi ferido e está sob custódia. Duas outras pessoas ficaram feridas. Mais de 100 agentes participam da investigação. O atentado provocou reações de todo o espectro político. Autoridades e partidos pedem moderação no debate e sugerem a suspensão das campanhas eleitorais. A presidência afirmou que o país "não pode tolerar mais polarização".

Líderes internacionais também se manifestaram. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, condenou o ataque e cobrou moderação do governo colombiano. A União Europeia (UE), o Chile e o Equador expressaram solidariedade à família do senador. A eleição presidencial na Colômbia está marcada para maio de 2026. Fonte: Associated Press.

*Tradução assistida por IA e revisão da Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.