Vance diz que Musk comete 'grande erro' ao atacar Trump, mas minimiza declarações

As declarações foram divulgadas neste sábado, 7, em entrevista concedida ao podcast do comediante Theo Von.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que o empresário Elon Musk estava cometendo um "grande erro" ao atacar o presidente Donald Trump. Mas afirmou, no entanto, que Musk estava sendo um "cara emocional" e disse esperar que ele volte ao grupo em algum momento, embora isso pode não ser possível pelo fato de o empresário ter sido "muito radical".

A gravação foi feita na quinta-feira, 5, em Nashville, em um restaurante de propriedade do músico Kid Rock, aliado de Trump, enquanto os ataques do empresário das empresas X, Tesla e SpaceX estavam a todo vapor na rede social. "Olha, acontece com todo mundo", disse na entrevista sobre a explosão de Musk. "Eu já perdi a calma de forma muito pior", completou.

Ele relatou ainda que Trump estava "ficando um pouco frustrado, sentindo que algumas das críticas vindas de Elon eram injustas", mas que o mandatário foi "muito contido" por considerar que não precisa estar em uma "rixa de sangue" com Musk.

Neste sábado, Musk deletou a postagem que relaciona Trump ao caso Epstein. Sobre isso, Vance disse que Trump "não fez nada de errado com Jeffrey Epstein" e que "essas coisas simplesmente não ajudam" sobre a postagem compartilhada pedindo o impeachment do republicano.

Vance também defendeu o projeto orçamentário (Big Beautiful Bill), que irritou Musk, e disse que seu objetivo central não era cortar gastos, mas estender os cortes de impostos de 2017 aprovados no primeiro mandato de Trump.