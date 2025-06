Studio Ghibli comemora 40 anos de animação, em meio a magia, sombras e luz

Fundado em 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, que faleceu em 2018, o Studio Ghibli tornou-se um fenômeno cultural mundial graças a obras-primas como 'Meu Amigo Totoro' (1988) e o vencedor do Oscar 'A Viagem de Chihiro' (2001).

O estúdio de animação japonês Ghibli comemora seu 40º aniversário este mês, com dois Oscars e gerações de fãs fiéis, conquistados por suas histórias e seu universo visual exclusivos, inteiramente desenhados à mão.

Seu estilo nostálgico é tão reconhecível que as redes sociais foram recentemente inundadas com imagens no "estilo Ghibli" geradas pela mais recente ferramenta de inteligência artificial (IA) da OpenAI, reacendendo o debate sobre direitos autorais.

O sucesso do Ghibli foi recentemente homenageado com um segundo Oscar, concedido em 2024 a 'O Menino e a Garça' como melhor filme de animação.

"Não há apenas doçura, mas também amargura e outras coisas que estão magnificamente entrelaçadas no trabalho", acrescentou ele, evocando um "cheiro de morte" que permeia os filmes.

Susan Napier, professora da universidade americana Tufts e autora do livro "Miyazakiworld: A Life in Art" (Mundo Miyazaki: Uma Vida Dedicada à Arte) compartilha essa interpretação.

Até mesmo "Meu Amigo Totoro", com seus espíritos da floresta, é um filme "assustador" em alguns aspectos, explorando o medo de perder um ente querido.

Para os jovens que cresceram em tempos de paz, "é impossível criar algo com o mesmo sentido, a mesma abordagem e a mesma atitude da geração do meu pai", disse Goro Miyazaki.

"Em Ghibli, há uma certa ambiguidade, complexidade e uma aceitação do fato de que a sombra e a luz frequentemente coexistem", explica ela, em contraste com os desenhos animados americanos que separam claramente o bem do mal.

Por exemplo, o filme pós-apocalíptico 'Nausicaä do Vale do Vento' (1984), considerado o primeiro filme do Ghibli, não tem um verdadeiro "vilão".

Esse longa-metragem, no qual uma princesa independente se interessa por insetos gigantes e uma floresta tóxica, foi, de acordo com Susan Napier, "de grande frescor (...) a mil léguas de distância dos clichês habituais".