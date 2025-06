Segurança global, energia e alianças estratégicas serão foco de cúpula do G7, diz Carney

O encontro ocorrerá de 15 a 17 de junho em Kananaskis, na província canadense de Alberta, com o grupo dos sete (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e países convidados como Brasil, Índia e Ucrânia. Esta é a sétima vez que o Canadá assume a presidência do G7.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou neste sábado, 7, que a proteção das comunidades, a segurança energética e as parcerias futuras serão prioridade na cúpula de líderes do G7.

"No próximo G7, vou me concentrar em três prioridades: proteger nossas comunidades, construir segurança energética e garantir as parcerias do futuro", disse Carney nas redes sociais. "Em tempos de incerteza, o Canadá liderará fortemente e unirá o G7 para enfrentar este momento", afirmou.

Segundo o comunicado oficial, o Canadá buscará acordos e ações coordenadas "para proteger as comunidades e o mundo", com o fortalecimento da paz e da segurança e o combate à interferência estrangeira e ao crime transnacional, além de melhora nas respostas conjuntas a desastres.

Para a segurança energética e aceleração da transição digital, o país defenderá o fortalecimento das cadeias de suprimento de minerais críticos e uso de inteligência artificial para impulsionar o crescimento econômico, afirmou a nota.

Além disso, a cúpula deve discutir questões como "a paz justa e duradoura para a Ucrânia e outras áreas de conflito ao redor do mundo", de acordo com o comunicado. Os líderes também discutirão uma agenda de longo prazo que envolva países além do G7, "reconhecendo que nossa segurança e prosperidade de longo prazo dependerão da construção de coalizões com parceiros confiáveis e valores comuns", disse a nota canadense.