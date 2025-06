Restrições chinesas à exportação de terras raras afetam a indústria automotiva

Julien GIRAULT e redações da AFP no mundo

As restrições chinesas provocam tensões nos estoques, escassez e interrupções de produção. A medida virou uma arma poderosa em sua disputa comercial com os Estados Unidos.

A indústria automotiva global enfrenta dificuldades com as restrições da China às exportações de terras raras, das quais o país detém um quase monopólio.

- China reduz a oferta -

A China controla mais de 60% da extração dos metais chamados "terras raras" e 92% de sua produção refinada a nível mundial, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Em uma guerra comercial com Washington, Pequim impõe desde o início de abril às empresas chinesas a obrigação de uma licença de exportação para estes materiais, incluindo os "ímãs de terras raras" indispensáveis para o setor automotivo.

Após as negociações entre China e Estados Unidos em maio na Suíça, analistas esperavam uma flexibilização, mas as autorizações de exportação não foram reativadas em número suficiente, segundo fontes da indústria, o que levou Washington a denunciar o não cumprimento do Acordo de Genebra.