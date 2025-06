Netanyahu reconhece que Israel apoia um grupo armado hostil ao Hamas em Gaza

"Isso é apenas bom, porque está salvando as vidas de soldados israelenses", argumentou.

O deputado e ex-ministro da Defesa israelense, Avigdor Liberman, disse ao canal Kan que o governo estava "fornecendo armas a um grupo de criminosos e delinquentes" sob instruções do primeiro-ministro Netanyahu.

O Conselho Europeu de Relações Exteriores (EFCR), um think tank europeu, descreve Abu Shabab como o líder de "uma gangue criminosa que opera na região de Rafah", no sul da Faixa de Gaza, e é "acusado de saquear caminhões de ajuda humanitária".

Michael Milshtein, especialista em assuntos palestinos do Centro Moshe Dayan em Tel Aviv, disse à AFP que o clã Abu Shabab faz parte de uma tribo beduína espalhada pela fronteira entre Gaza e a Península do Sinai, no Egito.

Alguns membros dessa tribo, disse ele, estiveram envolvidos "em todos os tipos de atividades criminosas, como tráfico de drogas e coisas do tipo".

Milshtein acrescentou que Abu Shabab esteve preso por um período em Gaza e que os líderes de seu clã o denunciaram recentemente como "colaborador" de Israel.