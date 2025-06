Mbappé diz que não se sente 'amargurado' pelo título do PSG na Champions

O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, afirmou neste sábado (7) que não se sente "amargurado" depois do título na Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain, clube que deixou em 2024 para assinar com o Real Madrid.

"Não saí cedo demais, minha história com o PSG já tinha terminado. Não me sinto amargurado, já tinha chegado ao fim da linha. Tentei tudo e foi o destino que decidiu que tinha que ser assim", declarou Mbappé em entrevista coletiva na véspera da disputa do terceiro lugar da Liga das Nações da Uefa entre França e Alemanha.